Panchkula News: शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर रिटायर्ड कर्मचारी से 16.20 लाख ठगे

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शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2026 में पीड़ित को फेसबुक पर एक विज्ञापन मिला था। इसमें शेयर बाजार में ट्रेडिंग के जरिए 1200 प्रतिशत तक मुनाफा देने का दावा किया गया था। विज्ञापन के जरिए संपर्क में आए आरोपियों ने उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया। ग्रुप में एक व्यक्ति खुद को प्रोफेसर बताकर शेयर खरीदने और बेचने के टिप्स देता था। इसके बाद आरोपियों ने एक अलग ट्रेडिंग एप और वेबसाइट के माध्यम से पीड़ित का खाता खुलवाया और निवेश करने के लिए प्रेरित किया।अलग-अलग खातों में जमा करवाए 16.20 लाखपीड़ित ने मई और जून 2026 के दौरान आरोपियों के बताए अलग-अलग बैंक खातों में कुल 16.20 लाख रुपये जमा करवाए। शुरुआत में आरोपियों ने 1.14 लाख रुपये वापस कर दिए। इससे पीड़ित को लगा कि उसके निवेश पर वास्तव में मुनाफा हो रहा है। बाद में ट्रेडिंग वेबसाइट पर उसकी पूंजी और मुनाफा बढ़ाकर 30 लाख रुपये दिखाया गया, जिससे उसे और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया।आईपीओ के नाम पर मांगे 76.20 लाख रुपयेआरोप है कि 19 जून को आरोपियों ने पीड़ित को बताया कि उसे आईपीओ के तहत 61,200 शेयर आवंटित हुए हैं। इसके लिए 76.20 लाख रुपये जमा करवाने को कहा गया। इतनी बड़ी रकम देने से इनकार करने पर आरोपियों ने 46 लाख रुपये अतिरिक्त मांगे और पैसे नहीं देने पर निवेश जब्त करने की धमकी दी।इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। पीड़ित ने जब मामले की जांच की तो शेयर खरीद और आईपीओ आवंटन से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ठगी का एहसास होने पर उसने साइबर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।