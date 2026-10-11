Panchkula News: पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की समस्याओं पर हुई चर्चा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:36 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:36 AM IST
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रायपुररानी। यूनियन कार्यालय में हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की मासिक बैठक जिला प्रधान सतीश कुमार शर्मा रतेवाली की अध्यक्षता में हुई। कर्मचारियों की लंबित मांगों और विभागीय समस्याओं पर चर्चा कर समाधान के लिए अधिकारियों के समक्ष मुद्दे उठाने का निर्णय लिया गया। बैठक में महिपाल, संजीव कुमार, मनीष सैनी, रकम सिंह, हरदीप सैनी, सुरेश कुमार पंचकूला, फूल सिंह और उमर अली सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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