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Panchkula News: पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ की बैठक, समस्याओं पर चर्चा

Sun, 11 Oct 2026 02:38 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:38 AM IST
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Public Health Employees' Union meeting; discussion on issues.
बरवाला। हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ की बैठक जिला प्रधान शंभू गुर्जर और भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री ओमप्रकाश शास्त्री की अध्यक्षता में हुई। शास्त्री ने ड्यूटी में लापरवाही न बरतने, सप्लाई सुचारू रखने व बूस्टरों की सफाई के निर्देश दिए। साबुन, टॉर्च, एलईडी, टूल किट, जूते व बरसाती जल्द दिलाने का आश्वासन दिया। जसविंदर राणा, आशीष शर्मा, संदीप शर्मा, संदीप गुर्जर, नवीन भारती, हरीश गुर्जर, हुसन राणा, शशिभूषण, सलीम खान और मुंशी खान मौजूद रहे।
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