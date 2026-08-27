Panchkula News: राज्यसभा सांसद डाॅ. संदीप पाठक ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह से की मुलाकात
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:33 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:33 PM IST
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चंडीगढ़। पंजाब के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। पाठक आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इस मुलाकात से पंजाब की सियासत गर्मा गई है।
चर्चा है कि भाजपा सांसद पाठक को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी दे सकती है। पाठक आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रह चुके हैं। भाजपा ने उन्हें हाल ही में राष्ट्रीय सचिव का पद दिया है। भाजपा पंजाब में पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए पाठक को मैदान में उतार सकती है।
मुलाकात के बाद पाठक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने अमित शाह के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आभार जताया। पाठक ने पार्टी को मजबूत करने और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने की बात कही।
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चर्चा है कि भाजपा सांसद पाठक को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी दे सकती है। पाठक आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रह चुके हैं। भाजपा ने उन्हें हाल ही में राष्ट्रीय सचिव का पद दिया है। भाजपा पंजाब में पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए पाठक को मैदान में उतार सकती है।
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मुलाकात के बाद पाठक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने अमित शाह के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आभार जताया। पाठक ने पार्टी को मजबूत करने और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने की बात कही।
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