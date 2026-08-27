फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Rajya Sabha MP Dr. Sandeep Pathak met Union Home Minister Shah.

Panchkula News: राज्यसभा सांसद डाॅ. संदीप पाठक ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह से की मुलाकात

Thu, 27 Aug 2026 10:33 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:33 PM IST
विज्ञापन
Rajya Sabha MP Dr. Sandeep Pathak met Union Home Minister Shah.
चंडीगढ़। पंजाब के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। पाठक आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इस मुलाकात से पंजाब की सियासत गर्मा गई है।
विज्ञापन

चर्चा है कि भाजपा सांसद पाठक को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी दे सकती है। पाठक आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रह चुके हैं। भाजपा ने उन्हें हाल ही में राष्ट्रीय सचिव का पद दिया है। भाजपा पंजाब में पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए पाठक को मैदान में उतार सकती है।
विज्ञापन

मुलाकात के बाद पाठक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने अमित शाह के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आभार जताया। पाठक ने पार्टी को मजबूत करने और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed