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राजीव गुप्ता ने सुरेंद्र सिंगला का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है वे उसे पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभाएंगे। राजीव गुप्ता ने कहा कि वे चंडीगढ़ के सभी पदाधिकारियों को साथ लेकर चलेंगे और सदैव समाज हित को सर्वोपरि रखकर कार्य करेंगें। रिपोर्ट कर्मचंद

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पंचकूला। राजीव गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन चंडीगढ़ प्रदेश का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंगला ने की है। सिंगला ने कहा कि राजीव गुप्ता 25 वर्षों से भी अधिक समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। वे कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ भाव से समाज हित में अपना योगदान दे रहे हैं। उनकी सुदृढ कार्यशैली और साफ़ सुथरी छवि को देखते हुए उनको यह महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है। उनके आने से चंडीगढ़ प्रदेश इकाई और अधिक मजबूत होगी।