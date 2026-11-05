Panchkula News: हिंसक गेम और मोबाइल की लत से बचाने के लिए किया जा रहा जागरूक

विज्ञापन

पंचकूला। सरकारी स्कूल में छह वर्षीय बच्ची से मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने बच्चों को हिंसक गेम और मोबाइल की लत से बचाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन के निर्देश पर टीमें स्कूलों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रबंधन से संवाद कर रही हैं। बच्चों को मारपीट, बुलिंग, गाली-गलौज और हिंसात्मक ऑनलाइन कंटेंट के दुष्प्रभाव बताए जा रहे हैं। डीसीपी अदिति सिंह ने शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार, आपसी विवाद और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखने को कहा। पंकज नैन ने अभिभावकों से बच्चों को समय देने, किताबें पढ़ने और आउटडोर खेलों व रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने की अपील की।

