Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Accused of bribe to travel abroad Special CBI court grants permission to visit Dubai for job panchkula

रिश्वत मांगने का आरोपी जाएगा विदेश: विशेष सीबीआई अदालत ने नाैकरी के लिए दुबई जाने की दी अनुमति

Wed, 11 Nov 2026 08:52 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Published by: Nivedita Updated Wed, 11 Nov 2026 08:52 AM IST
सार

सीबीआई ने 6 फरवरी 2026 को ट्रैप लगाकर डॉ. नवीन कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद 5 मार्च को उन्हें जमानत मिली थी। जमानत की शर्तों के तहत उनका पासपोर्ट जमा कराया गया था।

विज्ञापन
Accused of bribe to travel abroad Special CBI court grants permission to visit Dubai for job panchkula
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक पानीपत में मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में आरोपी डॉ. नवीन कुमार को अदालत से विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें नौकरी के अवसर तलाशने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जाने की मंजूरी दी है। हालांकि, अदालत ने इसके लिए 30 लाख रुपये की एफडीआर या बैंक गारंटी जमा कराने की शर्त रखी है।
विज्ञापन


डॉ. नवीन कुमार ने अदालत में याचिका दायर कर 10 से 28 नवंबर तक दुबई जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अदालत में जमा अपना पासपोर्ट भी अस्थायी रूप से वापस देने का अनुरोध किया था। याचिका में बताया गया कि दुबई की एक कंपनी ने उन्हें मेडिकल डायरेक्टर के पद पर नौकरी का प्रस्ताव दिया है। वह कंपनी के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत मुलाकात कर इस ऑफर की पुष्टि करना चाहते हैं।
विज्ञापन


सीबीआई ने जताई थी फरार होने की आशंका
सीबीआई ने विदेश यात्रा की अनुमति देने का विरोध करते हुए अदालत में आशंका जताई कि आरोपी विदेश जाकर फरार हो सकता है। हालांकि, अदालत के संज्ञान में यह भी आया कि 29 जुलाई 2026 को डॉ. नवीन को विदेश जाने की अनुमति मिली थी और उन्होंने सभी शर्तों का पालन करते हुए निर्धारित समय पर भारत वापसी की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


6 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी
सीबीआई ने 6 फरवरी 2026 को ट्रैप लगाकर डॉ. नवीन कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद 5 मार्च को उन्हें जमानत मिली थी। जमानत की शर्तों के तहत उनका पासपोर्ट जमा कराया गया था और अदालत की अनुमति के बिना विदेश जाने पर रोक लगाई गई थी। अब अदालत ने निर्धारित अवधि के लिए यूएई यात्रा की अनुमति दे दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed