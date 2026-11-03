Panchkula News: भ्रष्टाचार उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जागरूक
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:10 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:10 AM IST
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बरवाला। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत पावरग्रिड नगल पंचकूला की ओर से गांव अलीपुर में ग्राम सभा का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में पावरग्रिड के वरिष्ठ महाप्रबंधक नरिंदर सिंह और नगर निगम वार्ड नंबर-20 के पार्षद रोहित चौधरी ने ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक प्रयासों और नैतिक मूल्यों को अपनाने की अपील की। इस दौरान उपस्थित लोगों को ईमानदारी और भ्रष्टाचार उन्मूलन की शपथ दिलाई गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे भी वितरित किए गए।
इससे पहले पावरग्रिड अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीद रोहित कौशल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सहयोग से गांव जलौली में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। संवाद
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कार्यक्रम में पावरग्रिड के वरिष्ठ महाप्रबंधक नरिंदर सिंह और नगर निगम वार्ड नंबर-20 के पार्षद रोहित चौधरी ने ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक प्रयासों और नैतिक मूल्यों को अपनाने की अपील की। इस दौरान उपस्थित लोगों को ईमानदारी और भ्रष्टाचार उन्मूलन की शपथ दिलाई गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे भी वितरित किए गए।
इससे पहले पावरग्रिड अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीद रोहित कौशल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सहयोग से गांव जलौली में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। संवाद
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