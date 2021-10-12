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Panchkula News: संवाद प्रतियोगिता में रायपुररानी के कलाकारों का दम, गुलशन और विनायक सम्मानित

Tue, 01 Sep 2026 12:57 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:57 AM IST
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Raipur Rani's artists shine in dialogue competition, Gulshan and Vinayak honored
टैगोर थिएटर में हुए सम्मान समारोह में प्रतिभा का मिला मंच, कई राज्यों के कलाकारों ने दिखाई कला
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तीन वर्षों से लगातार आयोजित हो रही प्रतियोगिता में देशभर से पहुंचे प्रतिभागी
संवाद न्यूज एजेंसी
रायपुररानी। मां सरस्वती श्री रामलीला कलाकार समूह की ओर से आयोजित संवाद प्रतियोगिता में रायपुररानी के कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। टैगोर थिएटर, चंडीगढ़ में आयोजित सम्मान समारोह में गुलशन वर्मा को संवाद प्रतियोगिता और विनायक वर्मा को गायन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।
पिछले तीन वर्षों से आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंचकूला सहित विभिन्न राज्यों और शहरों के कलाकारों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने मंच पर प्रभावशाली संवाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब सराहना बटोरी।
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मां सरस्वती श्री रामलीला कलाकार समूह के डायरेक्टर प्रदीप कक्कड़ ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य कलाकारों को मंच प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर कलाकारों को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
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कार्यक्रम में शामिल कलाकारों और आयोजकों ने कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया।
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