फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Raids on 572 hideouts of gangsters; 330 arrested.

Panchkula News: गैंगस्टरों के 572 ठिकानों पर छापे, 330 गिरफ्तार

Sat, 29 Aug 2026 01:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Raids on 572 hideouts of gangsters; 330 arrested.
चंडीगढ़/खन्ना। पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को दो बड़े अभियानों के तहत कार्रवाई की। इसमें गैंगस्टर सहयोगियों और नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
विज्ञापन

गैंगस्टरों पर वार अभियान के 220वें दिन 572 ठिकानों पर दबिश दी गई। 330 आरोपियों को गिरफ्तार कर तीन हथियार बरामद हुए। अभियान में अब तक 65,657 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 200 लोगों पर एहतियाती कार्रवाई हुई, पांच भगोड़े अपराधी भी पकड़े गए। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने 20 जनवरी को गैंगस्टर मुक्त पंजाब के लिए यह अभियान शुरू किया।

उधर, युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के 545वें दिन 54 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए। इनसे 3.9 किलोग्राम हेरोइन, 10 किलोग्राम भुक्की, 80 नशीली गोलियां और 900 रुपये ड्रग मनी मिली। इस अभियान में अब तक 76,605 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। छह लोगों को नशामुक्ति उपचार के लिए प्रेरित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed