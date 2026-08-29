Panchkula News: गैंगस्टरों के 572 ठिकानों पर छापे, 330 गिरफ्तार

गैंगस्टरों पर वार अभियान के 220वें दिन 572 ठिकानों पर दबिश दी गई। 330 आरोपियों को गिरफ्तार कर तीन हथियार बरामद हुए। अभियान में अब तक 65,657 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 200 लोगों पर एहतियाती कार्रवाई हुई, पांच भगोड़े अपराधी भी पकड़े गए। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने 20 जनवरी को गैंगस्टर मुक्त पंजाब के लिए यह अभियान शुरू किया।उधर, युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के 545वें दिन 54 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए। इनसे 3.9 किलोग्राम हेरोइन, 10 किलोग्राम भुक्की, 80 नशीली गोलियां और 900 रुपये ड्रग मनी मिली। इस अभियान में अब तक 76,605 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। छह लोगों को नशामुक्ति उपचार के लिए प्रेरित किया गया।