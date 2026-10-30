फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Pradeep Sharma re-elected unopposed as Kalka Workshop Branch Secretary

Panchkula News: प्रदीप शर्मा फिर निर्विरोध बने कालका वर्कशॉप शाखा मंत्री

Fri, 30 Oct 2026 02:16 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Pradeep Sharma re-elected unopposed as Kalka Workshop Branch Secretary
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


कालका। नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन (एनआरएमयू) की कालका वर्कशॉप शाखा का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। मुख्यालय की ओर से जारी सूची को मान्यता प्रदान कर दी गई है। चुनाव में प्रदीप शर्मा एक बार फिर निर्विरोध शाखा मंत्री चुने गए हैं।

नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में कमल कुमार को शाखा प्रधान, किरण रेखा, जसविंदर सिंह और अनिल कुमार को उपप्रधान, प्रदीप कुमार को शाखा सचिव, दीपक कुमार और गगनदीप को सहायक सचिव तथा प्रकाश चंद को कोषाध्यक्ष बनाया गया है।
विज्ञापन


शाखामंत्री प्रदीप शर्मा ने कहा कि वह कर्मचारियों के हितों, पदोन्नति, तबादलों और वर्कशॉप से जुड़ी समस्याओं को मजबूती से उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि एनआरएमयू और एआईआरएफ के नेतृत्व में मजदूर एकता को और मजबूत करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed