Panchkula News: प्रदीप शर्मा फिर निर्विरोध बने कालका वर्कशॉप शाखा मंत्री

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कालका। नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन (एनआरएमयू) की कालका वर्कशॉप शाखा का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। मुख्यालय की ओर से जारी सूची को मान्यता प्रदान कर दी गई है। चुनाव में प्रदीप शर्मा एक बार फिर निर्विरोध शाखा मंत्री चुने गए हैं।नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में कमल कुमार को शाखा प्रधान, किरण रेखा, जसविंदर सिंह और अनिल कुमार को उपप्रधान, प्रदीप कुमार को शाखा सचिव, दीपक कुमार और गगनदीप को सहायक सचिव तथा प्रकाश चंद को कोषाध्यक्ष बनाया गया है।शाखामंत्री प्रदीप शर्मा ने कहा कि वह कर्मचारियों के हितों, पदोन्नति, तबादलों और वर्कशॉप से जुड़ी समस्याओं को मजबूती से उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि एनआरएमयू और एआईआरएफ के नेतृत्व में मजदूर एकता को और मजबूत करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।