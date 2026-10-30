Panchkula News: बरवाला में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने पहुंची मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:19 AM IST
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:19 AM IST
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20 रुपये में करवा सकते हैं दूध, मिठाई और मसालों की जांच, 15 से 20 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
बरवाला। त्योहारों के सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन ने बरवाला में दुकानों पर खाद्य पदार्थों की जांच की। डॉ. रामवीर ठाकन, फार्मासिस्ट प्रवीण कुमार, लैब अटेंडेंट सुनील और उनकी टीम ने दूध, दूध से बने उत्पादों, मिठाइयों, तेल, चावल, मसालों और फ्रूट जूस सहित अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परखी।
विभाग के अनुसार, 21 से 30 अक्टूबर तक यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति मात्र 20 रुपये में खाद्य एवं पेय पदार्थों की जांच करवा सकता है। जांच के 15 से 20 मिनट के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाएगी।
अभियान के दौरान दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के तरीके बताए गए और साफ-सफाई बनाए रखने के प्रति जागरूक किया गया। डॉ. रामवीर ठाकन ने बताया कि जांच में नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बरवाला। त्योहारों के सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन ने बरवाला में दुकानों पर खाद्य पदार्थों की जांच की। डॉ. रामवीर ठाकन, फार्मासिस्ट प्रवीण कुमार, लैब अटेंडेंट सुनील और उनकी टीम ने दूध, दूध से बने उत्पादों, मिठाइयों, तेल, चावल, मसालों और फ्रूट जूस सहित अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परखी।
विभाग के अनुसार, 21 से 30 अक्टूबर तक यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति मात्र 20 रुपये में खाद्य एवं पेय पदार्थों की जांच करवा सकता है। जांच के 15 से 20 मिनट के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाएगी।
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अभियान के दौरान दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के तरीके बताए गए और साफ-सफाई बनाए रखने के प्रति जागरूक किया गया। डॉ. रामवीर ठाकन ने बताया कि जांच में नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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