Panchkula News: न्यूरोसर्जन की अपॉइंटमेंट के नाम पर वायुसेना कर्मी से 2.32 लाख की ठगी

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सबहेड: व्हाट्सएप पर फर्जी एप का लिंक भेजकर मोबाइल किया हैक, तीन बैंकों के रूपे क्रेडिट कार्ड और एसबीआई खाते से निकाली रकमपंचकूला। पत्नी को न्यूरोसर्जन से दिखाने के लिए ऑनलाइन डॉक्टर तलाशना भारतीय वायुसेना में तैनात एक कर्मी को महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने अपॉइंटमेंट बुकिंग के नाम पर व्हाट्सएप पर फर्जी एप का लिंक भेजकर उनका मोबाइल हैक कर लिया और तीन बैंकों के रूपे क्रेडिट कार्ड व एसबीआई खाते से कुल 2 लाख 32 हजार 500 रुपये निकाल लिए। साइबर थाना पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।शिकायत के अनुसार, पीड़ित चंडीगढ़ स्थित 3 बीआरडी में तैनात हैं। 17 अक्टूबर को वह पत्नी को जयपुर में न्यूरोसर्जन को दिखाने के लिए डॉक्टर तलाश रहे थे। इसी दौरान अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए एप डाउनलोड कर पांच रुपये भुगतान करने को कहा। व्हाट्सएप पर भेजे लिंक पर क्लिक करते ही एप डाउनलोड हो गई। फोनपे से भुगतान नहीं हुआ, लेकिन करीब दो घंटे बाद एसबीआई खाते से पहले दो हजार और फिर 500 रुपये कट गए।20 अक्टूबर को एचडीएफसी बैंक से संदिग्ध लेनदेन की जानकारी मिली। 21 अक्टूबर को आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से 80 हजार, आईडीएफसी से एक लाख और एसबीआई रूपे क्रेडिट कार्ड से 50 हजार रुपये कटने के संदेश आए। पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 और पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।