पंचकूला मुठभेड़: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटरों को पुलिस ने दबोचा, एसएचओ की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी गोली

पंचकूला में पुलिस और क्राइम ब्रांच-2 की संयुक्त टीम ने लॉरेंस बिश्नोई और अर्जू बिश्नोई गैंग के दो कुख्यात शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम के पास हुई इस मुठभेड़ में बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें काबू में किया।

#WATCH | Panchkula, Haryana: Police shoot two shooters, Arshdeep Singh and Jagraj Singh, in the legs during an encounter near Tau Devi Lal Stadium in Sector 3 after they allegedly opened fire on a police team. Both are the members of members of the Lawrence Bishnoi and Arju Bishnoi gang. (Visuals from the spot) — ANI (@ANI) October 12, 2026

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आधिकारिक प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गैंग के दो सदस्य इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस पर पंचकूला पुलिस और क्राइम ब्रांच-2 की टीम ने ताऊ देवी लाल स्टेडियम से सेक्टर 21 की ओर जाने वाले मार्ग पर नाकेबंदी कर दी। पुलिस को देखकर दोनों संदिग्ध भागने लगे और उन्होंने तुरंत अपने पास मौजूद अवैध हथियारों से पुलिसकर्मियों पर सीधे गोलियां चलानी शुरू कर दीं।पुलिस टीम ने तुरंत सायरन बजाकर बदमाशों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी और हवा में फायरिंग भी की, लेकिन बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से तीन और गोलियां दागीं। इनमें से एक गोली सरकारी गाड़ी में लगी, जबकि दूसरी गोली थाना प्रभारी द्वारा पहनी गई बुलेटप्रूफ जैकेट पर जा लगी। वहीं, एक अन्य गोली सहायक उप-निरीक्षक सुनील कुमार के कान के बेहद पास से गुजर गई।पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में त्वरित जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों के पैरों को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं, जिससे दोनों वहीं गिर पड़े और उन्हें दबोच लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अर्शदीप सिंह और जुगराज सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घटनास्थल से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।