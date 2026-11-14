Panchkula News: जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर पुलिस की कार्रवाई कठघरे में, युवक को मुआवजा देने पर विचार

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आयोग के अनुसार, कालका के सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने 16 जुलाई 2025 को प्रवेश की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया था। इसके दो दिन बाद अदालत ने अपने आदेश में युवक के शरीर पर चोटों के निशान मिलने का जिक्र करते हुए हिरासत में प्रताड़ना के आरोपों को गंभीर माना था।मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर डीजीपी ने तत्कालीन इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र (सेवानिवृत्त) और सब इंस्पेक्टर यदविंदर सिंह के खिलाफ जांच करवाई थी। यमुनानगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जांच में दोनों पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। डीजीपी ने जांच रिपोर्ट स्वीकार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की।मामला जून 2025 में पंचायत चुनाव में जीत के जश्न के दौरान हवाई फायरिंग का वीडियो प्रसारित होने के बाद शुरू हुआ था। पुलिस ने प्रवेश को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। जमानत के बाद सह-आरोपी से देसी कट्टा मिलने पर उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया था।आयोग ने मामला चेयरपर्सन की पीठ को भेजा है। अब बड़ी पीठ के गठन और युवक को मुआवजा देने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।