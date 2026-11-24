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सोमवार को प्रेसवार्ता में उम्मीदवार अर्शप्रीत सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर एकतरफा माहौल बनाया जा रहा है और परीक्षा परिणाम को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं जबकि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने पंजाब के नेताओं और लोगों से अपील की कि उनकी आवाज सुनी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके भविष्य को लंबे विवाद में न घसीटा जाए। इससे उनकी मेहनत बेकार हो सकती है।उम्मीदवार कमलजीत कौर ने कहा कि वह लंबे समय से अधिकारी बनने की तैयारी कर रही थीं। सीनियर असिस्टेंट परीक्षा में भी उनके अच्छे अंक आए थे। उनके पास लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने का कोई जरिया नहीं है। ऐसे में विवाद खत्म कर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए।