Panchkula News: 12 दिन बाद खुले राजस्व कार्यों के रास्ते, तहसीलों में उमड़ी भीड़

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। पटवारियों और कानूनगो की 12 दिन चली हड़ताल खत्म होने के बाद मंगलवार से राजस्व कार्यालयों में फर्द, इंतकाल समेत अन्य लंबित कार्य शुरू हो गए। कामकाज बहाल होते ही सेक्टर-1 स्थित तहसील कार्यालय सहित जिले के अन्य राजस्व कार्यालयों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लंबे समय से रुके जरूरी काम शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली। सेक्टर-1 तहसील कार्यालय में मंगलवार को 20 रजिस्ट्रियां हुईं। हालांकि रजिस्ट्रियों का काम हड़ताल के दौरान भी पूरी तरह बंद नहीं था।फर्द और इंतकाल के लिए सबसे ज्यादा भीड़मंगलवार सुबह से ही लोग फर्द निकलवाने और इंतकाल दर्ज कराने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचने लगे। कर्मचारियों ने लंबित मामलों का निपटारा शुरू किया। पिछले 12 दिनों में राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित रहने से लोगों को जमीन-जायदाद से जुड़े दस्तावेजों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े थे।कालका, मोरनी और बरवाला में भी बढ़ी आवाजाहीहड़ताल खत्म होने का असर कालका, मोरनी और बरवाला के राजस्व कार्यालयों में भी दिखाई दिया। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग फर्द, इंतकाल और अन्य लंबित कार्य कराने पहुंचे। लोगों ने कहा कि जरूरी काम रुकने से उन्हें काफी परेशानी हुई। अब लंबित कार्यों के जल्द निपटारे की उम्मीद है।कोटहड़ताल के कारण लंबित राजस्व संबंधी कार्य अब प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं। पटवारियों और कानूनगो को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को परेशानी न हो और उनके काम जल्द पूरे किए जाएं।सुरेश कुमार, तहसीलदार, पंचकूला