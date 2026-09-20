Panchkula News: नमो क्रिकेट लीग में पंचकूला जोन के खिलाड़ियों का दिखा दमखम

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रविवार को सेक्टर-4 स्थित सतलुज पब्लिक स्कूल और बरवाला के अलीपुर स्थित राधाकृष्ण क्रिकेट ग्राउंड में कुल 26 मैच खेले गए। इनमें 26 विजेता टीमें दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई कर गईं। इस तरह दो दिनों में पंचकूला जोन से कुल 46 टीमें दूसरे दौर में पहुंच चुकी हैं। इन टीमों के बीच मुकाबले 21 सितंबर को खेले जाएंगे।पंचकूला जोन के प्रभारी विनय धीर ने बताया कि लीग को लेकर खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों मैदानों पर खिलाड़ियों ने पूरे जोश और खेल भावना के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया। मैच देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ भी पहुंची।उन्होंने कहा कि नमो क्रिकेट लीग का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध कराना है। इस तरह के आयोजन युवाओं में अनुशासन, मेहनत और टीम भावना को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर प्रदान करते हैं।