Panchkula News: नमो क्रिकेट लीग में पंचकूला जोन के खिलाड़ियों का दिखा दमखम
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:32 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:32 PM IST
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पंचकूला। नमो क्रिकेट लीग के पंचकूला जोन में खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर है। जोन में कुल 92 टीमों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 19 सितंबर को दो मैदानों पर 20 मुकाबले खेले गए, जिनमें जीत दर्ज करने वाली 20 टीमें दूसरे दौर में पहुंचीं। इसके बाद रविवार को भी दोनों मैदानों पर रोमांचक मुकाबले हुए।
रविवार को सेक्टर-4 स्थित सतलुज पब्लिक स्कूल और बरवाला के अलीपुर स्थित राधाकृष्ण क्रिकेट ग्राउंड में कुल 26 मैच खेले गए। इनमें 26 विजेता टीमें दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई कर गईं। इस तरह दो दिनों में पंचकूला जोन से कुल 46 टीमें दूसरे दौर में पहुंच चुकी हैं। इन टीमों के बीच मुकाबले 21 सितंबर को खेले जाएंगे।
पंचकूला जोन के प्रभारी विनय धीर ने बताया कि लीग को लेकर खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों मैदानों पर खिलाड़ियों ने पूरे जोश और खेल भावना के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया। मैच देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ भी पहुंची।
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उन्होंने कहा कि नमो क्रिकेट लीग का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध कराना है। इस तरह के आयोजन युवाओं में अनुशासन, मेहनत और टीम भावना को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर प्रदान करते हैं।
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रविवार को सेक्टर-4 स्थित सतलुज पब्लिक स्कूल और बरवाला के अलीपुर स्थित राधाकृष्ण क्रिकेट ग्राउंड में कुल 26 मैच खेले गए। इनमें 26 विजेता टीमें दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई कर गईं। इस तरह दो दिनों में पंचकूला जोन से कुल 46 टीमें दूसरे दौर में पहुंच चुकी हैं। इन टीमों के बीच मुकाबले 21 सितंबर को खेले जाएंगे।
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पंचकूला जोन के प्रभारी विनय धीर ने बताया कि लीग को लेकर खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों मैदानों पर खिलाड़ियों ने पूरे जोश और खेल भावना के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया। मैच देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ भी पहुंची।
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उन्होंने कहा कि नमो क्रिकेट लीग का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध कराना है। इस तरह के आयोजन युवाओं में अनुशासन, मेहनत और टीम भावना को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर प्रदान करते हैं।