Panchkula News: प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर बदले जा रहे पुराने स्लीपर

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प्लेटफॉर्म-1 और 4 पर काम लगभग पूरा, अगले दो सप्ताह में पूरा होगा मौजूदा कार्यसंवाद न्यूज एजेंसीकालका। रेलवे स्टेशन पर ट्रैक सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारू संचालन को लेकर पुराने व कमजोर कंक्रीट स्लीपर बदले जा रहे हैं। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर यह कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके अगले दो सप्ताह में पूरा होने की संभावना है।रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्लीपर बदलने का कार्य पूरे स्टेशन यार्ड में चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर-1 और 4 सहित कई हिस्सों में काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर-2 के शेष हिस्सों में भी जल्द कार्य होगा।नियमित मेंटेनेंस का हिस्साअधिकारियों ने बताया कि ट्रैक और स्लीपरों की समय-समय पर जांच की जाती है। जहां स्लीपर कमजोर या जर्जर मिलते हैं, उन्हें सुरक्षा मानकों के अनुसार बदल दिया जाता है।