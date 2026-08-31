Panchkula News: पंचकूला में स्वाइन फ्लू का नया मामला नहीं
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:32 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:32 AM IST
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पंचकूला। जिले में फिलहाल स्वाइन फ्लू (एन1एच1) और डेंगू का कोई एक्टिव केस नहीं है। हालांकि, सीजनल ट्रांसमिशन की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अर्ली प्रिपेयर्डनेस शुरू कर दी है। विभाग ने मरीजों की टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने के साथ प्राइवेट अस्पतालों को फीवर क्लिनिक, आइसोलेशन वार्ड, पीपीई किट, ओसेल्टामिविर और पैरासिटामोल का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं।
वहीं, वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल टीम की ओर से लार्वा सर्वे और फॉगिंग भी जारी है। सीएमओ कार्यालय ने सभी प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम से इंफेक्शन कंट्रोल, आइसोलेशन प्रोटोकॉल और लैब डायग्नोसिस की रिपोर्ट मांगी है। संवाद
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वहीं, वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल टीम की ओर से लार्वा सर्वे और फॉगिंग भी जारी है। सीएमओ कार्यालय ने सभी प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम से इंफेक्शन कंट्रोल, आइसोलेशन प्रोटोकॉल और लैब डायग्नोसिस की रिपोर्ट मांगी है। संवाद
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