Panchkula News: भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की शोभायात्रा के लिए नई कमेटी गठित
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:41 AM IST
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विकास पुहाल सर्वसम्मति से चेयरमैन नियुक्त, समाज के लोगों ने फूल-मालाओं से किया सम्मान
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। भगवान वाल्मीकि पावन प्रकट दिवस पर आयोजित होने वाली शोभायात्रा की तैयारियों को लेकर समाज की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से विकास पुहाल को भगवान वाल्मीकि शोभायात्रा आयोजन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। समाज के लोगों ने उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित किया और शोभायात्रा को सफल बनाने में सहयोग का भरोसा दिलाया। आयोजन कमेटी के चेयरमैन ज्योति पुहाल ने पूर्व कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया। उन्होंने नवनियुक्त चेयरमैन विकास पुहाल सहित सभी पदाधिकारियों को बधाई दी।
नई कमेटी में ज्योति पुहाल को संयोजक, राजिंदर टोका को वरिष्ठ उप चेयरमैन, जोनी गौहरी व गुरदीप बंटी को उप चेयरमैन बनाया गया। सतीश चंडालिया महासचिव, रणजीत सिंह कोषाध्यक्ष, गुलाब कल्याण कार्यालय सचिव और परविंदर सिंह सचिव होंगे। सुरेंद्र सक्सेना मुख्य सलाहकार, रामफल पारखी सलाहकार, रमेश सारसर मीडिया प्रभारी और गांधी जी प्रेस सचिव बनाए गए। सदस्यों ने शोभायात्रा को भव्य बनाने का संकल्प लिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। भगवान वाल्मीकि पावन प्रकट दिवस पर आयोजित होने वाली शोभायात्रा की तैयारियों को लेकर समाज की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से विकास पुहाल को भगवान वाल्मीकि शोभायात्रा आयोजन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। समाज के लोगों ने उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित किया और शोभायात्रा को सफल बनाने में सहयोग का भरोसा दिलाया। आयोजन कमेटी के चेयरमैन ज्योति पुहाल ने पूर्व कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया। उन्होंने नवनियुक्त चेयरमैन विकास पुहाल सहित सभी पदाधिकारियों को बधाई दी।
नई कमेटी में ज्योति पुहाल को संयोजक, राजिंदर टोका को वरिष्ठ उप चेयरमैन, जोनी गौहरी व गुरदीप बंटी को उप चेयरमैन बनाया गया। सतीश चंडालिया महासचिव, रणजीत सिंह कोषाध्यक्ष, गुलाब कल्याण कार्यालय सचिव और परविंदर सिंह सचिव होंगे। सुरेंद्र सक्सेना मुख्य सलाहकार, रामफल पारखी सलाहकार, रमेश सारसर मीडिया प्रभारी और गांधी जी प्रेस सचिव बनाए गए। सदस्यों ने शोभायात्रा को भव्य बनाने का संकल्प लिया।
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