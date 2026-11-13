Panchkula News: मेंटर से सीख नहीं पाया मेंटी, टॉप 30 की लिस्ट से बाहर

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पंचकूला। स्वच्छता में मेंटर शहर चंडीगढ़ से पंचकूला कुछ सीख नहीं पाया है। इसका सबसे बड़ा सबूत स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 का रिजल्ट है। इसमें चंडीगढ़ ने 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि मेंटी सिटी पंचकूला टाॅप 30 परफार्मिंग सिटीज के राज्य प्रथम स्वच्छ शहर की श्रेणी की सूची में आसपास भी नजर नहीं आया।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चंडीगढ़ को दूसरे स्थान के लिए पुरस्कृत किया। इस श्रेणी में मध्य प्रदेश का उज्जैन पहले और आंध्र प्रदेश का गुंटूर तीसरे स्थान पर रहा। चंडीगढ़ ने लगातार दूसरे साल दूसरा स्थान बरकरार रखा है। शहर के लोगों का कहना है कि चंडीगढ़ बगल में है, रोज वहां की सफाई देखते हैं, फिर भी पंचकूला नहीं सीख पाया। अब सवाल यह है कि मेंटर-मेंटी का फॉर्मूला कागजों में ही रह जाएगा या पंचकूला भी कभी टॉप लिस्ट में आएगा।पिछली बार भी फिसला था पंचकूलास्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में पंचकूला 50 हजार से 3 लाख आबादी वाली श्रेणी में 219वें स्थान पर फिसल गया था। हरियाणा में भी वह दूसरे स्थान से 22वें स्थान पर पहुंच गया था। उस समय भी कचरा अलग न करना, डोर-टू-डोर कलेक्शन की कमी और प्रोसेसिंग प्लांट का न होना बड़ी वजह बनी थी।पंचकूला स्वच्छ रैंकिंग की घोषणा होना बाकीभारत सरकार के स्वच्छता मिशन के परिणाम बुधवार को जारी किए गए, लेकिन दो दिन बीतने के बाद भी पहले 100 शहरों के परिणाम की घोषणा नहीं हो पाई है। इनमें पंचकूला के 50 शहरों में शामिल होने की उम्मीद अभी भी बरकार है। हालांकि, नगर निगम के आयुक्त विनय कुमार के इसी साल चार्ज संभालने के बाद कई योजनाओं की शुरूआत हुई है और स्वच्छता में तेजी आई है। आयुक्त का कहना है कि शहर की स्वच्छता में नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है और वह ग्राउंड पर उतर कर हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं।कब बनी थी जोड़ी- 27 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ और पंचकूला के बीच एमओयू हुआ था- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत स्वच्छ शहर जोड़ी (एसएसजे) पहल शुरू हुई थी- चंडीगढ़ को मेंटर और पंचकूला को मेंटी शहर बनाया गया था- मकसद था 100 दिन में पंचकूला की सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार लाना- पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर-1 में वर्कशॉप भी हुई थी, चंडीगढ़ के अफसरों ने पीपीटी देकर ट्रेनिंग दी थीचंडीगढ़ कहां आगे, पंचकूला कहां पीछे- चंडीगढ़ में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन 93% से ज्यादा है- पंचकूला में पिछले सर्वेक्षण में यह सिर्फ 61% था- पंचकूला में सोर्स पर कचरा अलग करना सिर्फ 20% था- पब्लिक टॉयलेट की सफाई में पंचकूला को सिर्फ 50% अंक मिले थे- कचरा प्रोसेसिंग में भी पंचकूला 51% पर ही अटका थाजोड़ी का क्या हुआ?- मेंटर शहर ने तरीका बताया, लेकिन जमीन पर लागू नहीं हुआ- 100 दिन का अभियान सिर्फ वर्कशॉप और पीपीटी तक ही सिमट गया- दूसरी जोड़ी अहमदाबाद-साणंद ने स्वच्छ शहर जोड़ी कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया- इंदौर-देपालपुर की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही