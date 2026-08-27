Panchkula News: मानसिक बीमार युवती, पुलिस ने परिजनों से मिलवाया

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पंचकूला। सोलन से रास्ता भटककर पंचकूला पहुंची 25 वर्षीय मानसिक रूप से बीमार युवती को चंडीमंदिर थाना पुलिस ने सुरक्षित उसके परिजनों से मिलवा दिया। पुलिस के अनुसार युवती 25 अगस्त सुबह घर से बिना बताए निकल गई थी। रात करीब 11 बजे गश्त के दौरान वह चंडीमंदिर लाइटों के पास लावारिस हालत में मिली। पुलिस टीम उसे थाने लेकर आई और महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सुरक्षित रखा। पूछताछ के बाद उसकी पहचान कर परिजनों से संपर्क किया गया। परिजनों ने बताया कि युवती का मानसिक बीमारी का उपचार चल रहा है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।