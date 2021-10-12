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Panchkula News: जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मनल-अश्विनी ने जीते खिताब

Thu, 22 Oct 2026 01:29 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:29 AM IST
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Manal and Ashwini win titles at the District Table Tennis Championship
पंचकूला। सेक्टर-11 स्थित मानव मंगल स्कूल में आयोजित 31वीं पंचकूला जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप रोमांचक मुकाबलों के साथ संपन्न हुई। टेबल टेनिस एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पंचकूला की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया।
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महिला एकल वर्ग के फाइनल में मनल अंटाल ने पिरिशिता को लगातार तीन सेट में 11-9, 11-9 और 11-9 से हराकर खिताब जीता। पुरुष एकल वर्ग में अश्विनी कुमार वर्मा ने माधव साधना को 3-1 से मात दी। वहीं, वेटरन पुरुष 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के फाइनल में अश्विनी वर्मा ने मनमोहन गोयल को 3-2 से हराया।
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प्रतियोगिता के दौरान मनल अंटाल को 5000 रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वह वर्ष 2025 में हरियाणा राज्य की अंडर-17 और अंडर-19 एकल वर्ग की चैंपियन रह चुकी हैं। समापन समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. मनजीत त्रेहन ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। ब्यूरो
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