Panchkula News: जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मनल-अश्विनी ने जीते खिताब

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महिला एकल वर्ग के फाइनल में मनल अंटाल ने पिरिशिता को लगातार तीन सेट में 11-9, 11-9 और 11-9 से हराकर खिताब जीता। पुरुष एकल वर्ग में अश्विनी कुमार वर्मा ने माधव साधना को 3-1 से मात दी। वहीं, वेटरन पुरुष 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के फाइनल में अश्विनी वर्मा ने मनमोहन गोयल को 3-2 से हराया।प्रतियोगिता के दौरान मनल अंटाल को 5000 रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वह वर्ष 2025 में हरियाणा राज्य की अंडर-17 और अंडर-19 एकल वर्ग की चैंपियन रह चुकी हैं। समापन समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. मनजीत त्रेहन ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। ब्यूरो