Panchkula News: 25 दिन में बुक होगा एलपीजी सिलिंडर
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:51 AM IST
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ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन की बुकिंग अवधि घटकर हुई 25 दिन, रायपुररानी के उपभोक्ताओं को मिली राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
रायपुररानी। अब रायपुररानी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर घरेलू गैस सिलिंडर बुक करा सकेंगे। इससे लंबे समय से बुकिंग अवधि को लेकर परेशान उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
ग्रामीणों के अनुसार, घरेलू गैस की खपत कई परिवारों में इतनी अधिक है कि एक सिलिंडर 45 दिन तक चलना मुश्किल होता था। ऐसे में अगली बुकिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था और कई परिवारों को वैकल्पिक ईंधन या अतिरिक्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता था।
7 अगस्त को ग्रामीण क्षेत्रों में सिलिंडर बुकिंग की अवधि कम करने की मांग को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद बुकिंग अवधि 25 दिन किए जाने से ग्रामीणों में खुशी है।
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ग्रामीणों ने सुविधा शुरू करने के लिए प्रशासन और संबंधित विभाग का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे खासकर अधिक घरेलू गैस खपत वाले परिवारों को फायदा होगा। साथ ही उम्मीद जताई कि क्षेत्र की अन्य समस्याओं का भी इसी
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संवाद न्यूज एजेंसी
रायपुररानी। अब रायपुररानी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर घरेलू गैस सिलिंडर बुक करा सकेंगे। इससे लंबे समय से बुकिंग अवधि को लेकर परेशान उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
ग्रामीणों के अनुसार, घरेलू गैस की खपत कई परिवारों में इतनी अधिक है कि एक सिलिंडर 45 दिन तक चलना मुश्किल होता था। ऐसे में अगली बुकिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था और कई परिवारों को वैकल्पिक ईंधन या अतिरिक्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता था।
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7 अगस्त को ग्रामीण क्षेत्रों में सिलिंडर बुकिंग की अवधि कम करने की मांग को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद बुकिंग अवधि 25 दिन किए जाने से ग्रामीणों में खुशी है।
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ग्रामीणों ने सुविधा शुरू करने के लिए प्रशासन और संबंधित विभाग का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे खासकर अधिक घरेलू गैस खपत वाले परिवारों को फायदा होगा। साथ ही उम्मीद जताई कि क्षेत्र की अन्य समस्याओं का भी इसी