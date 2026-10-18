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Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Little Ruhan becomes Lord Ram; children bring Ramayana characters to life in 'Ramlila'

Panchkula News: नन्हे रुहान बने श्रीराम, बच्चों ने रामलीला में जीवंत किए रामायण के पात्र

Sun, 18 Oct 2026 01:33 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:33 AM IST
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Little Ruhan becomes Lord Ram; children bring Ramayana characters to life in 'Ramlila'
नन्हे रुहान बने श्रीराम, बच्चों ने रामलीला में जीवंत किए रामायण के पात्र-
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दुर्गा पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों ने दी आकर्षक प्रस्तुतियां, सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की विजय का दिया संदेश

माई सिटी रिपोर्टर
बरवाला । बरवाला स्थित दुर्गा पब्लिक स्कूल में रामलीला के प्रसंगों का मंचन किया गया। नन्हे विद्यार्थियों ने भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, रावण और हनुमान जी के किरदार निभाकर रामायण के पात्रों को जीवंत कर दिया। यूकेजी के विद्यार्थी रुहान ने भगवान श्रीराम की भूमिका निभाई। बच्चों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया।


कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों, सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। इस आयोजन से बच्चों को भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को करीब से जानने का अवसर मिला। साथ ही, उन्हें अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाने के लिए मंच भी मिला।
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