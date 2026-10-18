Panchkula News: नन्हे रुहान बने श्रीराम, बच्चों ने रामलीला में जीवंत किए रामायण के पात्र

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दुर्गा पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों ने दी आकर्षक प्रस्तुतियां, सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की विजय का दिया संदेशमाई सिटी रिपोर्टरबरवाला । बरवाला स्थित दुर्गा पब्लिक स्कूल में रामलीला के प्रसंगों का मंचन किया गया। नन्हे विद्यार्थियों ने भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, रावण और हनुमान जी के किरदार निभाकर रामायण के पात्रों को जीवंत कर दिया। यूकेजी के विद्यार्थी रुहान ने भगवान श्रीराम की भूमिका निभाई। बच्चों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया।कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों, सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। इस आयोजन से बच्चों को भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को करीब से जानने का अवसर मिला। साथ ही, उन्हें अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाने के लिए मंच भी मिला।