Panchkula News: 16 वर्षीय किशोरी लापता, मामला दर्ज किया

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पिंजौर। गांव गरीड़ा से 16 वर्षीय किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। किशोरी के पिता ने बताया कि उसकी बेटी घर पर रहकर घरेलू काम करती थी। 16 अक्तूबर को सुबह करीब पांच बजे उसकी बेटी घर में बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों ने अपने स्तर पर रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा।



संवाद न्यूज एजेंसी