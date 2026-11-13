Panchkula News: पंचकूला में तीन महीनों से हर दिन एक नया डेंगू मरीज, अब तक 109 केस

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मलेरिया के 11 केस, नोटिस के बाद भी नहीं सुधर रहे लोगसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। जिले में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंचकूला में पिछले तीन महीनों से हर दिन नया डेंगू का मरीज सामने आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 नवंबर तक डेंगू के 109 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल इसी अवधि तक के 102 केस से ज्यादा हो गया है। बीते दिन अर्बन पंचकूला में डेंगू का एक नया केस सामने आया है। राहत की बात यह है कि इस साल अब तक डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है। विभाग का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ डेंगू के केस कम होंगे, लेकिन अभी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। लोगों को पूरी बाजू के कपड़े पहनने, मच्छरदानी लगाने और मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में मलेरिया के भी अब तक 11 केस मिल चुके हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में मलेरिया के 10 केस थे। बृहस्पतिवार को मलेरिया का कोई नया केस नहीं मिला। विभाग ने मच्छरों के लार्वा मिलने पर अब तक 8562 नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस म्युनिसिपल बाय-लॉ एक्ट 1973 की धारा 214 के तहत दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार सबसे ज्यादा केस अर्बन पंचकूला और सूरजपुर इलाके से आ रहे हैं। इन इलाकों में घरों में कूलर, गमले, टायर और छतों पर जमा पानी में मच्छरों के लार्वा मिल रहे हैं। विभाग की टीमों ने घर-घर जाकर लार्वा की जांच की और जहां लार्वा मिला, वहां नोटिस देकर पानी खाली कराया गया।नोडल अधिकारी डॉ. सोनू अरोड़ा, उप सिविल सर्जन (वीबीडी) पंचकूला ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में पानी जमा न होने दें। कूलर का पानी हर हफ्ते बदलें, गमलों की ट्रे खाली करें और छत पर रखे कबाड़ में पानी न जमा होने दें। बुखार आने पर खुद दवा न खाएं, नजदीकी सरकारी अस्पताल में जांच कराएं। डेंगू की जांच सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होती है।कहां मिले कितने केस - एरिया वाइज ब्योरापीएचसी सूरजपुर - 29अर्बन पंचकूला - 39पीएचसी पिंजौर - 20पीएचसी कोट - 6एसडीएच कालका - 5पीएचसी ओल्ड पंचकूला - 4सीएचसी रायपुररानी - 3पीएचसी मोरनी - 1सीएचसी नानकपुर - 1पीएचसी बरवाला - 1कुल - 109मलेरिया कहांओल्ड पंचकूला - 9पिंजौर - 1अर्बन पंचकूला - 1कुल - 11पिछले साल से तुलनाबीमारी2025 (इसी अवधि तक)2026 (अब तक)डेंगू102109मलेरिया1011डेंगू से मौत