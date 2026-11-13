Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   In Panchkula, a new dengue patient has been reported every day for the past three months; 109 cases so far.

Panchkula News: पंचकूला में तीन महीनों से हर दिन एक नया डेंगू मरीज, अब तक 109 केस

Fri, 13 Nov 2026 02:14 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
In Panchkula, a new dengue patient has been reported every day for the past three months; 109 cases so far.
पंचकूला में तीन महीनों से हर दिन एक नया डेंगू मरीज, अब तक 109 केस
विज्ञापन

मलेरिया के 11 केस, नोटिस के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग

संवाद न्यूज एजेंसी

पंचकूला। जिले में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंचकूला में पिछले तीन महीनों से हर दिन नया डेंगू का मरीज सामने आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 नवंबर तक डेंगू के 109 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल इसी अवधि तक के 102 केस से ज्यादा हो गया है। बीते दिन अर्बन पंचकूला में डेंगू का एक नया केस सामने आया है। राहत की बात यह है कि इस साल अब तक डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है। विभाग का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ डेंगू के केस कम होंगे, लेकिन अभी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। लोगों को पूरी बाजू के कपड़े पहनने, मच्छरदानी लगाने और मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में मलेरिया के भी अब तक 11 केस मिल चुके हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में मलेरिया के 10 केस थे। बृहस्पतिवार को मलेरिया का कोई नया केस नहीं मिला। विभाग ने मच्छरों के लार्वा मिलने पर अब तक 8562 नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस म्युनिसिपल बाय-लॉ एक्ट 1973 की धारा 214 के तहत दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार सबसे ज्यादा केस अर्बन पंचकूला और सूरजपुर इलाके से आ रहे हैं। इन इलाकों में घरों में कूलर, गमले, टायर और छतों पर जमा पानी में मच्छरों के लार्वा मिल रहे हैं। विभाग की टीमों ने घर-घर जाकर लार्वा की जांच की और जहां लार्वा मिला, वहां नोटिस देकर पानी खाली कराया गया।
विज्ञापन


नोडल अधिकारी डॉ. सोनू अरोड़ा, उप सिविल सर्जन (वीबीडी) पंचकूला ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में पानी जमा न होने दें। कूलर का पानी हर हफ्ते बदलें, गमलों की ट्रे खाली करें और छत पर रखे कबाड़ में पानी न जमा होने दें। बुखार आने पर खुद दवा न खाएं, नजदीकी सरकारी अस्पताल में जांच कराएं। डेंगू की जांच सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कहां मिले कितने केस - एरिया वाइज ब्योरा

पीएचसी सूरजपुर - 29

अर्बन पंचकूला - 39

पीएचसी पिंजौर - 20

पीएचसी कोट - 6

एसडीएच कालका - 5

पीएचसी ओल्ड पंचकूला - 4

सीएचसी रायपुररानी - 3

पीएचसी मोरनी - 1

सीएचसी नानकपुर - 1

पीएचसी बरवाला - 1

कुल - 109

मलेरिया कहां

ओल्ड पंचकूला - 9

पिंजौर - 1

अर्बन पंचकूला - 1

कुल - 11

पिछले साल से तुलना

बीमारी
2025 (इसी अवधि तक)
2026 (अब तक)

डेंगू
102
109

मलेरिया
10
11

डेंगू से मौत
0
0
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed