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हरियाणा राज्यस्तरीय पुलिस स्मृति दिवस: पुलिस लाइन में गूंजेगी बलिदान की गाथा, महानिदेशक देंगे श्रद्धांजलि

Wed, 21 Oct 2026 09:23 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Published by: Nivedita Updated Wed, 21 Oct 2026 09:23 AM IST
सार

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल सहित वरिष्ठ अधिकारी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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Haryana Police Commemoration Day Police Lines Panchkula DGP Ajay Singhal to pay tribute
पुलिस लाइन में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय पुलिस स्मृति दिवस - फोटो : संवाद

विस्तार
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देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान प्राण न्योछावर करने वाले पुलिस जवानों की स्मृति में बुधवार को पंचकूला पुलिस लाइन में राज्य स्तरीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल सहित वरिष्ठ अधिकारी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने मंगलवार को पुलिस लाइन में स्मृति परेड की रिहर्सल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान डीसीपी अदिति सिंह और डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो
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