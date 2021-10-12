Panchkula News: कर्नल गोपी सिंह ने जीता एजीएस गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब

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माई सिटी रिपोर्टरपंचकूला। कर्नल गोपी सिंह ने 75 के ओवरऑल स्कोर के साथ 12वें एमेच्योर गोल्फर्स सोसायटी (एजीएस) गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता। डॉ. बलबीर पंवार 83 के स्कोर के साथ उपविजेता रहे। पंचकूला गोल्फ क्लब में आयोजित प्रतियोगिता में तीन हैंडीकैप श्रेणियों के मुकाबलों के साथ गोल्फ कौशल पर आधारित विशेष स्पर्धाएं भी हुईं।शून्य से नौ हैंडीकैप श्रेणी में कर्नल गोपी सिंह, 10 से 15 श्रेणी में डॉ. बलबीर पंवार और 16 या उससे अधिक श्रेणी में लेफ्टिनेंट जनरल गिरिराज सिंह विजेता बने। एडवोकेट जसलीन सिंह जैदका और एसके गोयल ने संबंधित श्रेणियों में दूसरा स्थान हासिल किया।अन्य स्पर्धाओं में जनरल गुरपाल सिंह सांघा ने 267 गज की सबसे लंबी ड्राइव लगाकर पहला स्थान हासिल किया। कर्नल गोपी सिंह 252 गज के साथ दूसरे स्थान पर रहे। सबसे सीधी ड्राइव में एके जिंदल विजेता और अनिल जगनानी उपविजेता बने। पिन के सबसे नजदीक गेंद पहुंचाने की स्पर्धा में डॉ. बलबीर पंवार विजेता रहे। उनकी गेंद पिन से पांच फुट दो इंच दूर रुकी।एजीएस ने अपने संरक्षक एसएस प्रसाद की होल-इन-वन उपलब्धि का भी जश्न मनाया। उन्होंने 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में यह उपलब्धि हासिल की थी। पुरस्कार वितरण समारोह में पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन राकेश गोयल मुख्य अतिथि रहे।