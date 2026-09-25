Panchkula News: मंत्री समूह ने खरीद सीजन से पहले आढ़ती एसोसिएशन के साथ की बैठक
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:23 AM IST
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चंडीगढ़। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, लाल चंद कटारूचक्क और बरिंदर गोयल के मंत्री समूह ने वीरवार को बैठक की। यह बैठक आने वाले धान की खरीद सीजन से पहले आढ़ती एसोसिएशन के साथ हुई। एसोसिएशन ने इस सीजन के दौरान सरकार को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।
मंत्री खुड्डियां ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से आढ़तियों को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार ने उनके प्रति क्विंटल कमीशन में 4.74 रुपये की वृद्धि की है। एसोसिएशनों ने अपनी विभिन्न मांगें सरकार के समक्ष रखीं। इनमें ईपीएफ अधिकारियों के पास पड़ी 55 करोड़ रुपये की राशि जारी करवाना शामिल था।
उन्होंने भविष्य में ईपीएफ की कटौती न करने की भी मांग की। रात के समय कंबाइनों के न चलने संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया। पंजाब की मंडियों में दूसरे राज्यों से धान की बिक्री रोकने की भी मांग की गई। मंत्री समूह ने आढ़तिया एसोसिएशनों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। उन्होंने इन मुद्दों को सरकार में उचित स्तर पर उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
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आढ़तियों की प्रमुख मांगें :
आढ़तियों ने आने वाले धान खरीद सीजन के मद्देनजर भंडारण और अस्थायी यार्डों की अनुमति मांगी। इसके लिए राज्य में पहले से स्टोर किए गए अनाज की तेजी से ढुलाई सुनिश्चित करने को कहा। मंडियों में आढ़तियों की दुकानों और प्लॉटों की बकाया किस्तों पर लगे जुर्मानों को हल करने की मांग भी की गई। इसके लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना लाने का सुझाव दिया गया।
बैठक में उपस्थित सदस्य :
बैठक में फेडरेशन ऑफ आढ़तिया एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष विजय कालड़ा उपस्थित थे। आढ़तिया एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष जसविंदर सिंह राणा भी मौजूद रहे। मंत्री समूह ने आढ़तियों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने आढ़तियों को इन मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया।
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मंत्री खुड्डियां ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से आढ़तियों को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार ने उनके प्रति क्विंटल कमीशन में 4.74 रुपये की वृद्धि की है। एसोसिएशनों ने अपनी विभिन्न मांगें सरकार के समक्ष रखीं। इनमें ईपीएफ अधिकारियों के पास पड़ी 55 करोड़ रुपये की राशि जारी करवाना शामिल था।
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उन्होंने भविष्य में ईपीएफ की कटौती न करने की भी मांग की। रात के समय कंबाइनों के न चलने संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया। पंजाब की मंडियों में दूसरे राज्यों से धान की बिक्री रोकने की भी मांग की गई। मंत्री समूह ने आढ़तिया एसोसिएशनों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। उन्होंने इन मुद्दों को सरकार में उचित स्तर पर उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
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आढ़तियों की प्रमुख मांगें :
आढ़तियों ने आने वाले धान खरीद सीजन के मद्देनजर भंडारण और अस्थायी यार्डों की अनुमति मांगी। इसके लिए राज्य में पहले से स्टोर किए गए अनाज की तेजी से ढुलाई सुनिश्चित करने को कहा। मंडियों में आढ़तियों की दुकानों और प्लॉटों की बकाया किस्तों पर लगे जुर्मानों को हल करने की मांग भी की गई। इसके लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना लाने का सुझाव दिया गया।
बैठक में उपस्थित सदस्य :
बैठक में फेडरेशन ऑफ आढ़तिया एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष विजय कालड़ा उपस्थित थे। आढ़तिया एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष जसविंदर सिंह राणा भी मौजूद रहे। मंत्री समूह ने आढ़तियों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने आढ़तियों को इन मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया।