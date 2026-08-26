Panchkula News: 10 दिन से सड़कों पर सड़ रहा कूड़ा, मेयर ने संभाला मोर्चा

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निगम के 600 सफाई कर्मचारी 20 दिन से हड़ताल पर, 13 मांगों को लेकर सरकार से बातचीत जारीसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में पिछले 10 दिनों से जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। सेक्टर 4, 7, 9, 10, 11 और 20 में डस्टबिन कूड़े से अटे पड़े हैं और कचरा सड़कों तक फैल गया है। बरसात के कारण कचरा नालियों में जाने से समस्या और गंभीर हो गई है। हालात को देखते हुए मेयर श्याम लाल बंसल ने मोर्चा संभालते हुए अगले दो दिनों में शहर से पूरा कचरा उठाने का दावा किया है।मेयर के अनुसार सफाई व्यवस्था संभालने के लिए 150 अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और जेसीबी से दिन-रात कचरा उठाया जा रहा है। बाजारों में विशेष रेहड़ियां भी लगाई गई हैं और दुकानदारों से कचरा सड़क पर न फेंककर इनमें डालने की अपील की गई है।बाजारों में बदबू, नालियों में जा रहा कचरासेक्टर 11 और 9 की मुख्य बाजारों में कचरे के ढेर के कारण दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी हो रही है। सेक्टर 7 और 4 के रिहायशी इलाकों में घरों के बाहर कचरा जमा है। पिछले एक सप्ताह से हो रही रुक-रुककर बारिश से कचरा बहकर नालियों में जा रहा है। इससे जलभराव के साथ डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका है।13 मांगों पर अड़े कर्मचारीनगर निगम के करीब 600 सफाई कर्मचारी 20 दिन से 13 मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इनमें नियमितीकरण, वेतन बढ़ोतरी, वर्दी भत्ता और जोखिम भत्ता समेत अन्य मांगें शामिल हैं। निगम के अनुसार तीन मांगें मान ली गई हैं, जबकि सात अन्य पर सहमति बनने के आसार हैं। नियमितीकरण की मांग पर अभी सहमति नहीं बनी है और अंतिम निर्णय सरकार को लेना है।अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देशमेयर ने अधिकारियों के साथ शहर का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और नगर निगम आयुक्त के बीच बैठकें जारी हैं। आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को फील्ड में रहकर व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए गए हैं। मेयर ने कहा कि शहर को बदहाल नहीं होने दिया जाएगा।लोग बोले- पहले करनी चाहिए थी वैकल्पिक व्यवस्थासेक्टर 11 के दुकानदार दीपक कुमार ने कहा कि 10 दिन से रेहड़ी मार्केट के सामने कचरा पड़ा है। दुर्गंध के कारण बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल है। अंकुश ने कहा कि कचरे के कारण ग्राहक बाजार आने से कतरा रहे हैं। विजय के अनुसार बरसात में कचरा नालियों में जाने से घरों में पानी घुसने का डर बना हुआ है।कर्मचारियों से बातचीत जारी है। सरकार उनके हित में सकारात्मक है, लेकिन नियमितीकरण का फैसला नियमों के तहत ही होगा। कर्मचारियों से शहर और जनता के हित में काम पर लौटने की अपील की गई है। - श्याम लाल बंसल, मेयर, पंचकूला