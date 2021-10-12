Panchkula News: अवैध खनन की शिकायत पर डीसी ने दिए मौके पर जांच के आदेश

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खेड़ा और करनपुर नदी में अवैध खनन की शिकायत पहुंची, टाबर में खराब ट्रांसफार्मर और सुंदरपुर में अवैध कब्जे की शिकायतमाई सिटी रिपोर्टरपंचकूला। लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में अवैध खनन, खराब ट्रांसफार्मर और अवैध कब्जे समेत पांच शिकायतें पहुंचीं। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से जिलावासियों की समस्याओं का बिना देरी प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने को कहा।अवैध खनन की मौके पर जांचगांव खेड़ा और करनपुर नदी में अवैध खनन की शिकायत पर डीसी ने खनन अधिकारी को मौके का मुआयना करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।टाबर में ट्रांसफार्मर बदलने के निर्देशगांव टाबर के ग्रामीण ने खराब ट्रांसफार्मर बदलने की मांग रखी। इस पर उपायुक्त ने बिजली विभाग के अधिकारी को उसी दिन शाम तक मौके पर जाकर जांच करने और ट्रांसफार्मर तुरंत बदलने के निर्देश दिए।सुंदरपुर में अवैध कब्जे की शिकायतसुंदरपुर के ग्रामीण ने सरपंच पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी। उपायुक्त ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) को मौके का मुआयना कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।शिविर में एसडीएम मन्नत राणा, तहसीलदार सुरेश कुमार, डीडीपीओ विशाल पराशर, सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन सत्यवान भारद्वाज व परमजीत सिंह, नायब तहसीलदार मोरनी प्रद्युम्न सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।