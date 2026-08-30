फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Express and Him Darshan trains will continue to run on the Kalka-Shimla rail route today.

Panchkula News: कालका-शिमला रेल मार्ग पर आज भी दौड़ेंगी एक्सप्रेस और हिम दर्शन ट्रेनें

Sun, 30 Aug 2026 01:39 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Express and Him Darshan trains will continue to run on the Kalka-Shimla rail route today.
रेल सेवा बहाल रहने से यात्रियों को राहत, रेलवे ने विभागों को रखा हाई अलर्ट पर
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कालका। विश्व धरोहर कालका-शिमला रेल मार्ग पर रेल सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं। शनिवार को कालका-शिमला-कालका एक्सप्रेस (52451/52452) और कालका-शिमला-कालका हिम दर्शन एक्सप्रेस (52459/52460) का सफल संचालन किया गया। रेलवे ने रविवार, 30 अगस्त को भी दोनों ट्रेनों के संचालन के आदेश जारी किए हैं।
अंबाला मंडल के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक कार्यालय के अनुसार 29 और 30 अगस्त को दोनों ट्रेन सेवाओं को चलाने का निर्णय लिया गया था। इससे पहले 22 और 23 अगस्त को भी इन ट्रेनों का संचालन किया गया था।
विज्ञापन

गौरतलब है कि हाल ही में तारादेवी, कोटी और गुम्मन क्षेत्रों में भारी मलबा आने के कारण कालका-शिमला रेल यातायात प्रभावित हो गया था। सुरक्षा कारणों से कई ट्रेन सेवाएं रद्द करनी पड़ी थीं, जिससे यात्रियों को सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ा। अब ट्रेनों की बहाली से पर्यटकों और यात्रियों को राहत मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को लेकर आरपीएफ, एसएंडटी, विद्युत, कमर्शियल कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, इंजीनियरिंग और टीआरडी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed