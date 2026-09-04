फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Employees protest vociferously outside HERC against electricity license.

Panchkula News: बिजली लाइसेंस के विरोध में एचईआरसी के बाहर गरजे कर्मचारी

Fri, 04 Sep 2026 01:25 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Employees protest vociferously outside HERC against electricity license.
गुरुग्राम-नूंह में निजी कंपनी को लाइसेंस देने का विरोध, जनसुनवाई में दर्ज कराईं आपत्तियां
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) सेक्टर-4 के बाहर वीरवार को हरियाणा बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारी गुरुग्राम और नूंह जिलों में निजी कंपनी को पैरेलल वितरण लाइसेंस देने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने जनसुनवाई में भाग लेकर अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराईं। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि प्रस्ताव वापस नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए रविंद्र घनगस, सुरेश राठी, यशपाल देशवाल और राजेंद्र राणा ने कहा कि गुरुग्राम और नूंह में इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को पैरेलल वितरण लाइसेंस देना बिजली क्षेत्र के निजीकरण की दिशा में कदम है। उन्होंने कहा कि इसका असर उपभोक्ताओं, किसानों और कर्मचारियों पर पड़ सकता है।
विज्ञापन

इकबाल सिंह चंदाना और राजेश सिरोही ने आरोप लगाया कि निजी कंपनियां अधिक राजस्व वाले औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर ध्यान दे सकती हैं, जबकि घाटे वाले क्षेत्रों का भार सरकारी बिजली निगमों पर पड़ सकता है। उन्होंने एचईआरसी की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और सभी हितधारकों को पक्ष रखने का अवसर देने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुरेंद्र यादव और सोनू नागर ने कहा कि पैरेलल लाइसेंस से सरकारी बिजली निगमों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। उन्होंने प्रस्ताव खारिज करने की मांग की। प्रदर्शन में रामपाल मलिक, मलकित सैनी, रमेश कुमार, राजीव चौहान, अमित भोंसले, नरेश, पूर्णमल, अनिल कुमार, राकेश कुमार और विकास वर्मा समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed