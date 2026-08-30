Panchkula News: गांव पतन में बिजली का खंभा गिरा, सप्लाई बाधित

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पिंजौर। गांव पतन में सर्विस स्टेशन के पास शनिवार को बिजली का खंभा सड़क पर गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। खंभे के साथ बिजली की तारें भी नीचे आ गईं, जिससे सड़क पर आवाजाही करने वाले लोगों के लिए खतरा बना रहा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने पर बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गिरे खंभे व तारों को ठीक करने में जुट गए। विभाग के अनुसार मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही बिजली आपूर्ति सामान्य हो सकेगी। स्थानीय लोगों ने विभाग से जल्द मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की। संवाद