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पंचकूला। सेक्टर-9 में अतिक्रमण के कारण बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पिछले 10 दिनों से प्रयास किए जा रहे हैं। सेक्टर-9 में अनधिकृत रूप से लगाई जा रही रेहड़ी-फड़ी को हटवाने की पहल की गई है। नगर निगम में पंजीकृत रेहड़ी वेंडरों को किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से खड़े होकर सामान बेचने की अनुमति नहीं है, बल्कि उन्हें सेक्टरों की गलियों में घूमकर सामान बेचने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके बावजूद कई जगह रेहड़ियां और ठेले स्थायी रूप से खड़े किए जा रहे हैं, जिससे अतिक्रमण बढ़ रहा है और यातायात प्रभावित हो रहा है। मेरा संकल्प है, अतिक्रमण हटवाऊंगा। -भारत हितैषी, वार्ड पार्षद।