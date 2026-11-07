Panchkula News: शिक्षा विभाग की मामले में जांच पूरी, स्कूल में बताैड़ के अतिरिक्त प्रिंसिपल को चार्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्कूल में तत्कालीन प्रिंसिपल नीलू कत्याल, टीचर पूजा और सिमरनजीत के खिलाफ जांच में सामने आई लापरवाही को देखते हुए विभाग ने निलंबित कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि बच्ची के स्कूल में माैजूद होने, स्कूल आने के बाद उसे अटेंड करने और उस पर हुए हमले के दाैरान और इसके बाद जिम्मेदार कर्मचारियों को जांच में शामिल किया गया और उनके बयान दर्ज किए गए। इसमें सभी शिक्षकों की डयूटी की भी जांच की गई थी। पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच के लिए जिला माैलिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में बीईओ पिंजाैर व दो अन्य प्रिंसिपलों की संयुक्त जांच कमेटी बनाई गई, जो बीती 28 अक्तूबर से हर पहलू पर जांच कर रही थी। इसकी विस्तृत रिपोर्ट एडीसी को साैंप दी गई। बताया जा रहा है कि दिवाली पर्व की छुट्टियों के बाद इस रिपोर्ट को आगे सरकार के पास भेजा जाएगा।बच्ची स्वस्थ, जाना हाल:जिला माैलिक शिक्षा अधिकारी सुमन चाैधरी पीड़ित बच्ची के परिवार के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि बच्ची दिन-ब-दिन स्वस्थ हो रही है और वह परिवार के साथ लगातार संपर्क में हैं। यदि परिवार बच्ची की काउंसलिंग करने की इच्छा व्यक्त करेगा तब एक काउंसलर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि, तीसरी कक्षा के छात्र के परिजनों से उनका संपर्क नहीं हो पाया था।स्कूल में विशेष सत्र: जिला माैलिक शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए परामर्श के विशेष सत्र शुरू किए हैं।