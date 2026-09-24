फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Driver ignored warnings against speeding; tractor-trolley overturned, eight laborers injured.

Panchkula News: तेज चलाने से मना किया, नहीं माना चालक<bha>;</bha> ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, आठ मजदूर घायल

Thu, 24 Sep 2026 01:48 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Driver ignored warnings against speeding; tractor-trolley overturned, eight laborers injured.
पंचकूला से सिविल अस्पताल में घायल मजदूर।
बरवाला में बतौड़ के पास हादसा, तीन मजदूरों की हालत गंभीर; सभी घायलों को सेक्टर-6 सिविल अस्पताल किया रेफर
विज्ञापन

घायलों का आरोप- ठेकेदार ने नया चालक रखा था, हादसे के बाद मजदूरों को मौके पर छोड़कर चला गया
माई सिटी रिपोर्टर
बरवाला। बरवाला मेन रोड पर बतौड़ के पास बुधवार शाम करीब साढ़े सात बजे मुरगी की खाद लेकर आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली पर सवार आठ मजदूर उसके नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने सभी को बाहर निकालकर बरवाला के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। यहां से उन्हें सेक्टर-6 सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान लाल बहादुर, ब्रह्मदेव, नंदलाल, धर्मेंद्र, मघु, विनोद, गजेंद्र और मुन्ना के रूप में हुई है। धर्मेंद्र, नंदलाल और विनोद को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें इमरजेंसी में भर्ती किया गया है।
चालक को तेज चलाने से किया था मना
घायल नंदलाल ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उन्होंने ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक को तेज गति से वाहन चलाने से मना किया था, लेकिन चालक ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। नंदलाल के अनुसार हादसे के बाद चालक कुछ देर मौके पर रुका और फिर सभी मजदूरों को छोड़कर चला गया।
विज्ञापन


ठेकेदार ने हाल ही में रखा था चालक
घायलों ने बताया कि ठेकेदार ने चालक को हाल ही में काम पर रखा था। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस हादसे की परिस्थितियों और चालक की भूमिका की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed