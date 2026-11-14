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Panchkula News: डॉ. नरेश मित्तल, मुकेश बंसल और एसपी सिंगला राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य मनोनीत

Sat, 14 Nov 2026 02:17 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:17 AM IST
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Dr. Naresh Mittal, Mukesh Bansal, and SP Singla nominated as members of the National Executive Committee
पंचकूला। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पंचकूला को महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिला है। शहर के तीन समाजसेवियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और दो को विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया गया है। इन नियुक्तियों से राष्ट्रीय स्तर पर पंचकूला की भागीदारी बढ़ी है।
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सम्मेलन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व महापौर कुलभूषण गोयल की भूमिका इन नियुक्तियों में अहम मानी जा रही है। डॉ. नरेश मित्तल, अग्रवाल सभा पंचकूला के महासचिव मुकेश बंसल, समाजसेवी एवं व्यवसायी एसपी सिंगला और भूपेंद्र गोयल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। वहीं सेक्टर-4 निवासी कुसुम कुमार गुप्ता और सेक्टर-12 निवासी प्रदीप गर्ग को विशेष आमंत्रित सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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कुलभूषण गोयल ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि इससे संगठन को मजबूती मिलेगी। सभी सदस्य सम्मेलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और समाज को एकजुट करने में योगदान देंगे।
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गौरतलब है कि कुलभूषण गोयल हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनाव में वह निर्विरोध राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए थे। नवनियुक्त सदस्यों ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाने का भरोसा दिलाया।
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