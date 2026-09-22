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Panchkula News: खाद की कालाबाजारी और जबरन कीटनाशक बिक्री पर कार्रवाई की मांग

Tue, 22 Sep 2026 01:12 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:12 AM IST
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Demand for action against the black marketing of fertilizers and the forced sale of pesticides.
भारतीय किसान यूनियन ने उप कृषि निदेशक को सौंपा ज्ञापन, उचित दरों पर यूरिया-डीएपी उपलब्ध कराने और पर्याप्त स्टॉक रखने की मांग
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निजी दुकानदारों पर मनमानी कीमत वसूलने और किसानों को महंगे कीटनाशक खरीदने के लिए मजबूर करने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
पिंजौर। भारतीय किसान यूनियन (शहीद भगत सिंह) की पंचकूला इकाई ने किसानों को उचित दरों पर यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध कराने तथा खाद की कालाबाजारी और जबरन कीटनाशक बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। यूनियन के जिला प्रधान कुलदीप सिंह और किसान प्रतिनिधियों ने उप कृषि निदेशक पंचकूला को ज्ञापन सौंपकर निजी दुकानदारों की मनमानी पर कार्रवाई की मांग की।
कुलदीप सिंह ने बताया कि पंचकूला क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान छोटे और सीमांत हैं। खेती के लिए यूरिया और डीएपी खरीदने बाजार पहुंचने पर निजी दुकानदारों द्वारा मनमाने दाम वसूलने का आरोप है। किसानों को खाद के साथ अन्य महंगे कीटनाशक खरीदने के लिए भी मजबूर किया जाता है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
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सोसाइटियों और बैंकों के माध्यम से हो खाद वितरण
किसान यूनियन ने मांग की कि यूरिया और डीएपी किसानों को तय और उचित दरों पर उपलब्ध कराया जाए। खाद का वितरण मुख्य रूप से को-ऑपरेटिव सोसाइटियों और बैंकों के माध्यम से कराया जाए तथा सोसायटियों में पर्याप्त मात्रा में खाद पहुंचाई जाए। यूनियन ने किसानों का आर्थिक शोषण करने वाले निजी खाद-बीज दुकानदारों के खिलाफ उचित और कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के पंचकूला जिला प्रधान कुलदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, गुरजोत सिंह, सतबीर सिंह, राजेंद्र सिंह और जसवीर सिंह सहित कई किसान नेता और सदस्य मौजूद रहे।
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