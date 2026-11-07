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Panchkula News: धनतेरस पर रामगढ़ के बाजारों में उमड़ी भीड़

Sat, 07 Nov 2026 02:47 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:47 AM IST
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Crowds throng the markets of Ramgarh on Dhanteras

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रामगढ़। धनतेरस के पर्व पर कस्बे के बाजारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। दुकानों पर दिनभर भीड़ लगी रही। लोगों ने भगवान श्री धन्वंतरि की पूजा-अर्चना कर सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रदीप कुमार, मोहन सिंह, प्रमोद गर्ग, कुलदीप सिंह, अनिल सैनी, भजन सिंह और गुरुचरण सिंह ने कहा कि त्योहारों से बाजार में रौनक बढ़ती है और दुकानदारों को रोजगार मिलता है। सभी पर्वों को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। संवाद
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