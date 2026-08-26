फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Boutique owner murdered in Pinjore assailant slit her throat

पिंजौर में बुटीक संचालिका की हत्या: दो बच्चों के साथ किराये पर रहती थी रितु, अज्ञात हमलावर ने काटा गला

Wed, 26 Aug 2026 03:41 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, पिंजाैर
संवाद न्यूज एजेंसी, पिंजाैर Published by: Nivedita Updated Wed, 26 Aug 2026 03:41 PM IST
सार

पिंजौर के होटल रौनक के सामने अब्दुल्लापुर कॉलोनी में रितु बुटीक चलाती थी। अज्ञात हमलावर ने बुटीक के अंदर ही उसका गला काट दिया।  

विज्ञापन
Boutique owner murdered in Pinjore assailant slit her throat
पिंजाैर में महिला की हत्या - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पिंजौर की अब्दुल्लापुर कॉलोनी में दिनदहाड़े एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। महिला अपने बुटीक में मौजूद थी, तभी अज्ञात हमलावर ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 

विज्ञापन


मामला पिंजौर के होटल रौनक के सामने अब्दुल्लापुर कॉलोनी का है। यहां रितु नाम की महिला बुटीक चलाती थी। रितु का अज्ञात हमलावर ने बुटीक के अंदर ही गला काट दिया। घायल रितु को पिंजौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार रितु अपनी दो बच्चियों के साथ अब्दुल्लापुर कॉलोनी में किराए के मकान में रहती थी। उसका अपने पति के साथ केस भी चल रहा था, हालांकि हत्या की असली वजह और वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


घटना की सूचना मिलते ही पिंजौर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ-साथ हत्या के कारण और आरोपी की पहचान को लेकर जांच कर रही है। हत्या किसने की और इसके पीछे क्या वजह रही, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा, मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed