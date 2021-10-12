फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Commencement of the Sahasra Chandi Mahayajna and Bhagavata Katha with the arrival of the sacred flame.

Panchkula News: ज्योति आगमन के साथ सहस्र चंडी महायज्ञ और भागवत कथा का शुभारंभ

Mon, 14 Sep 2026 01:47 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
Commencement of the Sahasra Chandi Mahayajna and Bhagavata Katha with the arrival of the sacred flame.
पंचकूला। सेक्टर-15 स्थित श्री रघुनाथ मंदिर में रविवार को जय मां भगवती देवी सहस्र चंडी महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। बनभौरी धाम से ज्योति आगमन के साथ शुरू हुए आयोजन में पंचकूला के अलावा जीरकपुर, बलटाना और चंडीगढ़ से भी श्रद्धालु पहुंचे। आयोजन 20 सितंबर तक चलेगा। पहले दिन पंडित संदीप शास्त्री ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण कराया।
विज्ञापन

दोपहर 2 बजे बनभौरी धाम से ज्योति पहुंची, जिसके बाद शाम 4 बजे मंदिर से मंगल कलश यात्रा निकाली गई। शाम 7 बजे माता की रसोई में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
विज्ञापन

आयोजन संस्था के प्रधान प्रवीण बंसल ने बताया कि 13 से 19 सितंबर तक प्रतिदिन गणपति पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ, नवाण मंत्र जाप, श्रीमद्भागवत कथा और महायज्ञ होगा। 20 सितंबर को पूर्णाहुति के बाद दोपहर 12 बजे से भंडारा लगाया जाएगा। तरसेम मित्तल, रवी गर्ग, तरसेम गोयल और सुशील बंसल ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर मां भगवती का आशीर्वाद लेने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed