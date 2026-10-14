फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Collective Durga Stuti Recitation at the Senior Citizens' Council

Panchkula News: सीनियर सिटीजन काउंसिल में सामूहिक दुर्गा स्तुति पाठ

Wed, 14 Oct 2026 01:31 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Collective Durga Stuti Recitation at the Senior Citizens' Council
पंचकूला। सेक्टर-15 स्थित सीनियर सिटीजन काउंसिल में पहली बार सामूहिक दुर्गा स्तुति पाठ का आयोजन किया गया। काउंसिल के आध्यात्मिक मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष अशोक गुप्ता, मंच के चेयरपर्सन सुरिंदर बंसल और मंडली अध्यक्ष शशि ने ज्योति प्रज्वलित कर किया। महासचिव अविनाश मेहता ने सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद सदस्यों ने मां दुर्गा की स्तुति कर सुख-समृद्धि की कामना की। अनिता मेहता, नीरू मित्तल, केडी वधवा और जय भगवान कांबोज ने माता की भेंटें प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम में प्रबंध समिति के सदस्य मौजूद रहे। समापन पर प्रसाद वितरित किया गया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed