Panchkula News: सीनियर सिटीजन काउंसिल में सामूहिक दुर्गा स्तुति पाठ

विज्ञापन





पंचकूला। सेक्टर-15 स्थित सीनियर सिटीजन काउंसिल में पहली बार सामूहिक दुर्गा स्तुति पाठ का आयोजन किया गया। काउंसिल के आध्यात्मिक मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष अशोक गुप्ता, मंच के चेयरपर्सन सुरिंदर बंसल और मंडली अध्यक्ष शशि ने ज्योति प्रज्वलित कर किया। महासचिव अविनाश मेहता ने सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद सदस्यों ने मां दुर्गा की स्तुति कर सुख-समृद्धि की कामना की। अनिता मेहता, नीरू मित्तल, केडी वधवा और जय भगवान कांबोज ने माता की भेंटें प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम में प्रबंध समिति के सदस्य मौजूद रहे। समापन पर प्रसाद वितरित किया गया।