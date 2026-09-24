Panchkula News: गांव कोट में कार और टेंपो की जोरदार टक्कर, बचा बड़ा हादसा

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टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के एयरबैग खुल गए, हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहींसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। गांव कोट में गुरु रविदास मंदिर और गुरु वाल्मीकि मंदिर के सामने मंगलवार को कार और लोडिंग छोटा हाथी टेंपो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के एयरबैग तक खुल गए। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई।मोड़ पर सामने से आने वाले वाहन नहीं दिखतेस्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिरों के सामने सड़क पर एक खतरनाक मोड़ है। यहां वाहन चालकों को सामने से आने वाले वाहनों का समय पर पता नहीं चल पाता। ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार को भी इसी वजह से दोनों वाहन आमने-सामने टकरा गए। इस मार्ग से दिनभर बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं और आसपास के गांवों के लोग भी इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं।स्पीड ब्रेकर और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांगग्रामीणों का कहना है कि मोड़ पर वाहनों की गति अधिक होने के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से खतरनाक मोड़ पर जल्द स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है। साथ ही वाहन चालकों को सावधान करने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की, ताकि वाहनों की गति नियंत्रित हो और भविष्य में बड़े हादसे को रोका जा सके।