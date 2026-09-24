Panchkula News: निर्धारित बस स्टॉप पर नहीं रोकी बस, छात्रा को 500 मीटर आगे उतारा

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कालका-चंडीगढ़ रूट की बस संख्या एचआर 68 जीवी 4812 के चालक पर छात्रा को सेक्टर-6 की सड़क पर उतारने का आरोपसंवाद न्यूज एजेंसीचंडीमंदिर। अमरावती एनक्लेव निवासी भारत भूषण बंसल ने हरियाणा परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को शिकायत देकर बस संख्या एचआर 68 जीवी 4812 के चालक और परिचालक पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार 17 सितंबर को उनकी बेटी चंडीमंदिर बस स्टॉप से सेक्टर-6 टैंक चौक जाने के लिए बस में सवार हुई थी। आरोप है कि चालक ने निर्धारित टैंक बस स्टॉप पर उतारने के बजाय उसे करीब 500 मीटर आगे सेक्टर-6 की सड़क पर उतार दिया।भारत भूषण बंसल ने बताया कि उनकी बेटी प्रतिदिन अमरावती एनक्लेव से चंडीगढ़ कॉलेज जाती है। उन्होंने शिकायत में कहा कि कालका से चंडीगढ़ आईएसबीटी-43 जाने वाली यह बस अमरावती एनक्लेव के निर्धारित बस स्टॉप पर नियमित रूप से नहीं रुकती। इससे यात्रियों, विशेषकर छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।शिकायतकर्ता ने कहा कि छात्रा को निर्धारित स्टॉप से हटकर सुनसान स्थान पर उतारना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला है। उन्होंने चालक और परिचालक के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में यात्रियों को ऐसी परेशानी न हो।भारत भूषण बंसल ने बताया कि इस संबंध में हरियाणा परिवहन विभाग के महानिदेशक और महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, पंचकूला को भी शिकायत दी गई है।