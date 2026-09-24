पंचकूला के स्कूल को धमकी: बम से उड़ाने की आई मेल, मचा हड़कंप; स्कूल खाली करवाकर सर्च शुरू

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जानकारी के अनुसार, वीरवार को स्कूल की मेल आईडी पर धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। इसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मेल की सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्कूल परिसर को खाली करवाकर जांच शुरू की। विज्ञापन



बताया जा रहा है कि पंचकूला के अन्य स्कूलों को भी इसी तरह की धमकी भरे ई-मेल भेजे गए हैं। पुलिस सभी ई-मेल की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि धमकी किसने और किस उद्देश्य से भेजी है। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल परिसर में पुलिस की मौजूदगी में जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार, वीरवार को स्कूल की मेल आईडी पर धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। इसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मेल की सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्कूल परिसर को खाली करवाकर जांच शुरू की।बताया जा रहा है कि पंचकूला के अन्य स्कूलों को भी इसी तरह की धमकी भरे ई-मेल भेजे गए हैं। पुलिस सभी ई-मेल की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि धमकी किसने और किस उद्देश्य से भेजी है। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल परिसर में पुलिस की मौजूदगी में जांच की जा रही है।

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पंचकूला सेक्टर-14 स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल को वीरवार दोपहर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल की ई-मेल आईडी पर धमकी भरा मेल आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर सभी बच्चों को परिसर से बाहर निकाल दिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम सेक्टर-14 स्थित स्कूल पहुंची और परिसर की जांच शुरू कर दी।