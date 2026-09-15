Panchkula News: व्यक्ति का शव मिला, देर रात घर से निकला था

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पंचकूला। सेक्टर-21 महेशपुर में सोमवार को मस्जिद के पास करीब 35 वर्षीय अर्जुन ठाकुर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बिहार निवासी अर्जुन पंचकूला में खाना बनाने का काम करता था और पत्नी व दो बच्चों के साथ महेशपुर में रहता था। परिजनों के अनुसार वह रविवार देर रात घर से निकला था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सेक्टर-6 सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और वीडियोग्राफी की। पुलिस के अनुसार मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद स्थिति साफ होगी। संवाद