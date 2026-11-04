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Panchkula News: सूरजपुर सहित पांच कॉलोनियों में आठ से दस घंटे के बिजली कट, पेयजल संकट भी गहराया

Wed, 04 Nov 2026 02:46 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:46 AM IST
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Awareness campaign launched for 'Viksit Bharat Yuva Sansad 2027' (Developed India Youth Parliament 2027); youth aged 18 to 25 can participate.
चंडीमंदिर। सूरजपुर, रजजीपुर, रामपुर सियुड़ी, महादेव कॉलोनी और लेबर कॉलोनी के लोग पिछले करीब एक महीने से बिजली की लंबी कटौती से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि त्योहारों के सीजन में भी इन क्षेत्रों में रोजाना आठ से दस घंटे तक बिजली के कट लगाए जा रहे हैं। कई बार बिना किसी पूर्व सूचना के ही बिजली बंद कर दी जाती है। इससे लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। बिजली कटौती का असर पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। बिजली नहीं होने के कारण पानी की मोटरें नहीं चल पातीं और घरों में पानी नहीं भर पाता। लोगों का कहना है कि कई बार मोटर खराब होने पर तीन से चार दिन तक पानी की समस्या बनी रहती है। मोटर ठीक होने के बाद भी लंबे बिजली कट के कारण पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। समाजसेवी बबली रावत ने बताया कि क्षेत्र की तंग गलियों और सड़कों के किनारे बिजली के खंभे लगाए जाने से तारों का जाल फैला हुआ है। इससे हादसे होने का खतरा भी बना रहता है।
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स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से मांग की है कि बिजली कटौती की समस्या का समाधान किया जाए। साथ ही बिजली की लाइनों को बिछाने का काम जल्द पूरा करवाया जाए और बिजली बंद करने से पहले उपभोक्ताओं को सूचना दी जाए, ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े।
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